Bombeiros mantêm ação preventiva contra incêndios em todo MS

Com planejamento antecipado e estrutura reforçada, a Operação Pantanal 2025 segue ativa em Mato Grosso do Sul. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado mantém 11 bases avançadas distribuídas nos biomas Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica, garantindo atuação rápida e eficaz no combate a possíveis incêndios florestais.

Mesmo sem focos de fogo registrados no Pantanal atualmente, devido ao aumento dos níveis dos rios, os bombeiros continuam com ações de prevenção, como conscientização sobre o uso do fogo e queimas prescritas controladas. As bases em regiões remotas ajudam na resposta imediata e fortalecem o trabalho preventivo.

Desde 2024, equipamentos e veículos vêm sendo transportados por barca pelo Rio Paraguai, facilitando o acesso às áreas isoladas. Mais de 200 bombeiros foram capacitados em técnicas especializadas, além de 600 brigadistas e 200 militares do Exército.

Com presença contínua, tecnologia e preparação, a corporação atua para proteger o bioma e as comunidades locais. As ações reforçam o compromisso com a preservação ambiental em todo o território sul-mato-grossense.