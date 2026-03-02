terça-feira, 3/03/2026

Beto Pereira participa da Corrida do Vale da Celulose

Deputado anuncia R$ 4 milhões em investimentos para Água Clara

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Deputado anuncia obras de drenagem e pavimentação, além de investimentos no esporte, reforçando apoio ao desenvolvimento de Água Clara

O deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) marcou presença na Corrida do Vale da Celulose, realizada no último sábado (28) em Água Clara, que contou com 600 inscritos em percursos de 3 km de caminhada e 5 km de corrida. O evento faz parte do calendário municipal, que em fevereiro celebrou 72 anos de emancipação política e administrativa, e reforça o incentivo à prática de atividades físicas e à qualidade de vida da população. Durante a corrida, Beto parabenizou a organização e destacou a importância de ações que promovam saúde e lazer.

Na ocasião, o deputado anunciou investimentos de R$ 4 milhões em obras de drenagem e pavimentação no Centro Velho e mais R$ 300 mil destinados ao esporte, em parceria com o governo estadual e a prefeitura. A prefeita Gerolina da Silva Alves afirmou que as obras são um “sonho” da comunidade e agradeceu o apoio do parlamentar, destacando seu compromisso com Água Clara. Beto reforçou a continuidade de investimentos e parcerias para melhorias na infraestrutura, educação e saneamento, acompanhando o crescimento da cidade impulsionado por setores como celulose e citricultura.

O evento reuniu moradores e visitantes, promovendo integração e valorização do município. Segundo o deputado, iniciativas como a corrida fortalecem vínculos comunitários e estimulam hábitos saudáveis. A corrida também contribuiu para divulgar Água Clara como referência regional em organização de eventos esportivos. Beto concluiu reafirmando seu compromisso com a população e o desenvolvimento contínuo do município.

POLÍTICA

