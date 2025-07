Bataguassu convida torcida a escolher símbolo do time

A Associação Bataguassu está de volta ao futebol profissional após 20 anos e já movimenta a torcida com uma campanha interativa: a escolha do mascote oficial. A ação, promovida pelo Instagram do clube (@aabataguassuofc), coloca frente a frente dois ícones regionais — a Onça Pintada e o Tucunaré — e convida os torcedores a decidirem qual deles vai representar o time.

Com o apoio da Prefeitura Municipal e uma nova diretoria à frente, o clube disputará a Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense, buscando resgatar a paixão dos moradores pela equipe. A estreia está marcada para 30 de agosto, contra o Comercial, no Estádio Municipal.

A votação tem movimentado as redes sociais e reforça o objetivo da nova gestão: aproximar o time da comunidade e valorizar a identidade local. A torcida já entrou no clima e, mesmo antes da bola rolar, mostra que quer fazer parte da nova fase do Bataguassu.