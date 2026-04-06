Avanços no Diagnóstico e Inclusão do Autismo

Conscientização sobre TEA é tema de palestra em MS

Milton
Publicado por Milton
Foto: Wagner Guimarães

Intervenções terapêuticas buscam autonomia e qualidade de vida

Por meio da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, servidores e público geral acompanharam nesta segunda-feira (6), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, palestra sobre conscientização do autismo com o psicólogo Thiago dos Santos Ferraz, especialista em ABA e mestre em Psicologia. Segundo dados do IBGE, cerca de 2,4 milhões de brasileiros têm diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Ferraz destacou que o diagnóstico tardio em adultos dificulta a melhoria da qualidade de vida e que sinais como dificuldade de interação, comportamentos repetitivos e sensibilidade a estímulos ajudam na identificação precoce. Ele ressaltou a evolução das terapias e políticas públicas nos últimos 20 anos, além da importância do autoconhecimento e intervenções voltadas à independência.

A psicóloga Luana Medeiros abordou diferenças culturais, principalmente em mulheres autistas, e reforçou a necessidade de adaptação em ambientes escolares e profissionais. Os especialistas enfatizaram a conscientização contínua da sociedade e a aplicação da Lei Berenice Piana como instrumento para proteção e inclusão social.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Com feriado prolongado, praças e parques viram refúgio para famílias

ANELISE PEREIRA - 0
Durante o feriado prolongado da Semana Santa e Páscoa, as praças e parques de Campo Grande se consolidam como uma das principais opções de...
Leia mais

São Paulo notifica Arboleda por ausência

Milton - 0
Zagueiro tem 24 horas para justificar sumiço O São Paulo enviou notificação formal ao zagueiro Robert Arboleda, cobrando seu retorno ou uma justificativa pela ausência...
Leia mais

Homem é encontrado morto em calçada do Guanandi

ANELISE PEREIRA - 0
Um homem de 51 anos foi encontrado morto na noite desta terça-feira (31), na calçada de uma rua no bairro Guanandi, em Campo Grande....
Leia mais

Zeca apresenta moção de apoio aos servidores estaduais de MS por protestos contra reajuste

ANELISE PEREIRA - 0
Em sessão plenária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) nessa quarta-feira (1), o deputado estadual Zeca do PT apresentou uma Moção...
Leia mais