Avanços no Diagnóstico e Inclusão do Autismo

Intervenções terapêuticas buscam autonomia e qualidade de vida

Por meio da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, servidores e público geral acompanharam nesta segunda-feira (6), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, palestra sobre conscientização do autismo com o psicólogo Thiago dos Santos Ferraz, especialista em ABA e mestre em Psicologia. Segundo dados do IBGE, cerca de 2,4 milhões de brasileiros têm diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Ferraz destacou que o diagnóstico tardio em adultos dificulta a melhoria da qualidade de vida e que sinais como dificuldade de interação, comportamentos repetitivos e sensibilidade a estímulos ajudam na identificação precoce. Ele ressaltou a evolução das terapias e políticas públicas nos últimos 20 anos, além da importância do autoconhecimento e intervenções voltadas à independência.

A psicóloga Luana Medeiros abordou diferenças culturais, principalmente em mulheres autistas, e reforçou a necessidade de adaptação em ambientes escolares e profissionais. Os especialistas enfatizaram a conscientização contínua da sociedade e a aplicação da Lei Berenice Piana como instrumento para proteção e inclusão social.