segunda-feira, 16/03/2026

Ataque a tiros em conveniência deixa jovem morto no Vida Nova

Suspeitos são presos após perseguição e arma é apreendida

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

Confusão em adega terminou com quatro pessoas baleadas na madrugada em Campo Grande

Um jovem de 28 anos morreu após um ataque a tiros ocorrido na madrugada desta segunda-feira (16) em uma conveniência localizada no Jardim Vida Nova, em Campo Grande. A vítima, Diego Alves dos Reis da Silva, foi atingida por disparos no braço e no tórax durante uma confusão no estabelecimento e chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na UPA Nova Bahia.

Outras três pessoas também ficaram feridas, sendo atingidas nas costas, na perna e com um ferimento de raspão na cabeça. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito discutiu com a vítima enquanto bebia no local, saiu, buscou um revólver em casa e retornou efetuando os disparos. Após o crime, ele fugiu em um Fiat Stilo preto, mas foi localizado por equipes do Batalhão de Choque no anel viário.

Durante a abordagem, os policiais encontraram a arma usada no crime e prenderam o autor e o motorista do veículo, que foram encaminhados à delegacia.

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