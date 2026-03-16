Ataque a tiros em conveniência deixa jovem morto no Vida Nova

Confusão em adega terminou com quatro pessoas baleadas na madrugada em Campo Grande

Um jovem de 28 anos morreu após um ataque a tiros ocorrido na madrugada desta segunda-feira (16) em uma conveniência localizada no Jardim Vida Nova, em Campo Grande. A vítima, Diego Alves dos Reis da Silva, foi atingida por disparos no braço e no tórax durante uma confusão no estabelecimento e chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na UPA Nova Bahia.

Outras três pessoas também ficaram feridas, sendo atingidas nas costas, na perna e com um ferimento de raspão na cabeça. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito discutiu com a vítima enquanto bebia no local, saiu, buscou um revólver em casa e retornou efetuando os disparos. Após o crime, ele fugiu em um Fiat Stilo preto, mas foi localizado por equipes do Batalhão de Choque no anel viário.

Durante a abordagem, os policiais encontraram a arma usada no crime e prenderam o autor e o motorista do veículo, que foram encaminhados à delegacia.