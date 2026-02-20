As Dez Mais

Sexta, 20 de fevereiro de 2026.

Hoje é Dia de Internacional do amor pela Natureza.

Manchetes do Correio do Estado:

– Tetraplégico de MS volta a se mexer após receber proteína…

-Soraya Tronicke encaminha sua filiação ao PSB…

– Golpe por telefone desvia mais de 600 mil do Sicredi em MS…

1ª)

O PT quer ver o ‘capeta’, mas não quer nem ouvir o nome do tal Landmark Rios. Ele fugiu da votação da Taxa do Lixo e do IPTU. Já se fala dos 300 mil motivos ele teve para não estar presente.

2ª)

No PT a ordem é ‘expurgá-lo’. O Partido se sentiu humilhado pelo vereador que não se comprometeu com os que apostavam na derrubada da taxa do lixo e do IPTU considerados abusivos. Nem podendo votar pela internet Landmark deu as caras.

3ª)

Sem ambiente partidário, Landmark fala em migrar para outro partido. Como vereador de discurso “quase” convincente dizem que, para ele, dentro do PT a ‘carreira’ acabou.

4ª)

Ido Michels – assessor do deputado federal Vander Loubet – que afiançou Landmark, protocolou representação ‘ético disciplinar’ pedindo a condenação do vereador por ‘infidelidade partidária’ acusando-o de ‘usar o mandato em benefício próprio’.

5ª)

O caldeirão político no PT continua ‘fumegando’. Ido pediu a abertura do processo ético contra o “furão”. Vander Loubet retirou seu apoio político ao “Land”. Provaram que Landmark ‘usa’ o cargo em proveito próprio a ponto de indicar a esposa para ser homenageada na Câmara.

6ª)

Uma PM que destacada para cuidar do desfile de um megabloco carnavalesco no Ibirapuera-SP, foi assediada por um cadete do Exército. Abordado, quis ‘sair no braço’ com os policiais militares, mas acabou ‘em cana’ e nem saiu no ‘bloco dos sujos’…

7ª)

Luiz Otávio Nunez: 19 anos, paraplégico, recebeu a proteína ‘polilaminina’ – medicamento brasileiro em fase de testes – em Campo Grande e em 15 dias já recuperou alguns movimentos da mão. Ele havia ficado paraplégico devido a um tiro acidental na região do pescoço.

8ª)

A senadora Soraya Tronicke vai mesmo para o PSB e fazer ‘dobradinha’ ao senado com Vander Loubet, do PT. Tudo está dependendo de uma conversa com o presidente Lula que deverá acontecer até o dia 4 de abril.

9ª)

O senador Nelsinho Trad está no mato sem cachorro. Ele luta contra todas as adversidades e contra seus irmãos. Marquinhos Trad vai sair candidato a deputado estadual e Fábio Trad é o candidato a governador pelo PT.

10ª)

Nos garimpos do Pará os assaltos estão ocorrendo dentro das pequenas aeronaves que ligam lugares clandestinos de mineração e cidades de apoio. Um bimotor foi assaltado, teve um passageiro morto, foi obrigado a descer numa pista em meio à floresta, teve a carga roubada e até agora ninguém foi preso.

Chicotadas do dia!

O policial Penal Antônio Fernando Martins da Silva, chefe do Grupo Tático de Escolta, vinculado ao COPE, considerado setor de elite da Polícia Penal, foi preso ontem – dia 19 – transportando 300 quilos de cocaína numa viatura da corporação. Traidor aos princípios que norteiam o combate ao tráfico, vai mofar na cadeia. Esse merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

