As Dez Mais

Sexta, 13 de fevereiro de 2026

HOJE É O DIA MUNDIAL DO RÁDIO.

Faltam 4 dias para o Carnaval.

Manchetes do Correio do Estado:

-Prefeitura acelerou o tapa-buracos…

-Combate à corrupção desestabiliza prefeituras de MS, diz Assomasul…

-Carnaval em Corumbá deve movimentar R$ 15 milhões…

Este programa será ouvido por gente que sabe que: “Namorar é uma perda de tempo se o objetivo não for o casamento. A ideia de namoro não existia há 200. Os casamentos eram duráveis; o divórcio era ilegal. O casamento era uma ‘aliança’. O diabo odeia o casamento porque ele é a imagem profética perfeita do nosso relacionamento com Cristo”.

Em nome de BDM o seu dinheiro digital e Boca do Povo a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Semana termina com o escândalo da AEGEA. Delação premiada, homologada pelo STJ, revelam propinas a agentes públicos em 6 estados e 20 cidades, entre eles o MS…

2ª)

As propinas pagavam para expansão da empresa obter concessões de água e esgoto. De 2010 a 2018 a empresa movimentou 63 milhões. Em Campo Grande o “corretor” foi João Amorim, na época cunhado do hoje senador Nelsinho Trad, então prefeito…

3ª)

As cobranças das propinas foram feitas pela Proteco e a ASE. As duas forneciam notas para legar o ‘por fora’. Amorim ficava com 25% dos acertos. Foram pagos: 3 milhões para quitar dívidas de campanha de Gilmar Olarte e 4 milhões para Alcides Bernal…

4ª)

No pacote da corrupção emitiram notas frias: a Equipe Engenharia e a HL Construtora Ltda. O assunto saiu publicado no Portal UOL. Nelsinho Trad, senador candidato à reeleição, fugiu do assunto como o ‘diabo foge da cruz’ e alegou: “Não sou investigado”. A panela continua fervendo.

5ª)

As ‘canetas emagrecedoras’ viraram o terror do combate ao contrabando no MS. Em 10 dias, nos correios desta Capital foram apreendidas em ações repressivas o montante equivalente a R$ 4 milhões de reais…

6ª)

Bateu GAECO na prefeitura de Coxim. Alvo principal é o Escritório de Advocacia do Dr. Octávio Figueiró que teria recebido R$ 1,5 milhão por serviços que – segundo investigadores – nunca foram prestados…

7ª)

A prefeitura de Campo Grande registrou ontem um de seus maiores movimentos de arrecadação. Foi o último dia para pagamento com desconto de 10%. Quem pagou, pagou…! quem não pagou para aproveitar o desconto não paga. É vida que segue.

8ª)

O governador de S. Paulo Tarcísio de Freitas, do Republicanos, em reunião ontem com ministros do STF, pediu por prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

9ª)

O futuro político de Simone Tebet será decidido após o Carnaval numa conversa entre ela e o presidente Lula. Ela quer voltar ao Senado seja por S. Paulo ou MS. Comenta-se que, se ela sair pelo PT de S. Paulo estará eleita.

10ª)

Sessão de cinema interrompida em Campo Grande. Um casal estava num ‘rala e rola’ que chegou interferir no filme. O cinema – no Shopping Campo Grande- acendeu as luzes e o ‘lanterninha’ deu um ‘sabão’ no casal…

Chicotadas do dia!

Irmão ‘descabeceado’ de irmão que sempre navegou na ‘crista da onda’ caiu na alça de mira dos escândalos de ano eleitoral. Ele tentou “tomar” uma ‘grana preta’ de empresário do interior usando falsamente a assinatura do irmão, para garantir o negócio. A ‘coisa’ deu pra trás e o empresário se deu mal. O irmão espertalhão falsificou a assinatura do irmão em documento. Pra ficar quietinho e não fazer mais rolos o irmão doidão ganhou um cargo de confiança com o compromisso de ‘não ir trabalhar’. Dizem que isso pode acabar em ‘choro e ranger de dentes’. Para esses rolos que somente aparecem de 4 em 4 anos, as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes do dia:

Kassiane Nunes Kadri; Yara Morena Batistoti Andrade; Andréia Nunes Zanelatto; Janayna Gomes Paiva Oliveira; Juliana Sguario; Jackeline Costa; Mariza Ávila; Dayana Magalhães; Deus Cordeiro; Dr. Marcos de Lacerda Azevedo e Cássia Lisilier da Mota Bampi.

Nossos bons e queridos amigos:

Germino Roz: prefeito de Batayporã; Maria Eduarda Brandão: de Jaraguari; Ana |Pilon: arquiteta da PMCG; Renata Santos: assessora da Superintendência Regional do Trabalho e engenheiro Carlos Clementino: ceo da Engepar.

Quarta-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.