As Dez Mais

-Câmara decide hoje sobre a cobrança da taxa do lixo…

-Excesso de pré-candidatos ao Senado indica ‘racha’ na direita…

-Aulas das redes estadual e municipal são retomadas…

“Aquele que quiser ser bom entre os malvados, necessariamente se arruinará” – Maquiavel!

1ª)

Hoje a Câmara Municipal decidirá se Campo Grande afunda de vez com o IPTU, ou se a cidade continuará a trilhar o caminho da sua recuperação financeira. É pegar ou largar, assim do tipo: Vapt, vupt.

2ª)

Passarinho me contou que a Márcia Okama – que planejou e executou esse imbróglio do aumento do IPTU, e que quando viu a coisa ‘preta’ saiu pela porta dos fundos da administração municipal, está ‘tentando’ um DAS-1. Uma coisa é certa: Se a Adriane der, trará para junto de si o ‘caos’ que já está sendo vivido na atualidade…

3ª)

A Bolívia reativou o outrora famoso “Trem da Morte” ligando Corumbá a Santa Cruz de La Sierra, que estava suspenso há 6 anos. O foco é o turismo. A malha ferroviária agora chega até a Argentina.

4ª)

Caiu no ‘postinho-base’ da PRF em Terenos mais um caminhão de minérios, desta vez, carregado com 60 quilos de cocaína pura do tipo ‘escama de peixe’. No postinho, amigo, o filho chora e a mãe não vê.

5ª)

Bateu Gaeco em Terenos novamente. Desta vez o “cafezinho” na Marsoft, cujo proprietário é chamado “Careca do hi-fi” e presidente da Associação Comercial de lá. O descanso da Lei será no famoso “Casarão” que fez o trem desviar o percurso…

6ª)

Somente elogios para o início das aulas nas escolas municipais e estaduais em MS. Materiais didáticos da mais alta qualidade, merenda, recebimento dos novos alunos dentro de um ambiente de camaradagem. Parabéns.

7ª)

Em Terenos – terra de cara-malaco- todo mundo esperando que o presidente da Câmara tome atitude e casse o prefeito. Se faltava isso não falta mais. Instrumentação à disposição da vereança. Só resta a atitude que a população espera que aconteça.

8ª)

Coisa feia é a prisão de um comandante de Boeing em serviço por ele liderar uma quadrilha de lobos que “comiam criancinhas”. E depois dizem que “só comunistas faziam isso…”.

9ª)

Vereador que instigou cuidadoras de creches a pedir “concurso” não sabia que, se adotada essa tática, quase a totalidade das que aí estão não voltariam aos seus trabalhos…

10ª)

Carnavais em Rio Verde e Paranaíba entraram na pauta dos foliões. Quem tem ‘samba no pé’, ou não, sabe que poderá contar com a simpatia e o acolhimento desse povo. Já em Ponta Porã os hotéis estão lotados e o feriado prolongado promete.

Durante quase 2 anos ‘pistoleiro digital’ riu da justiça que queria notificá-lo. Finalmente um Oficial de Justiça escalado para a difícil missão conseguiu encontrá-lo. O ‘cagão’ espumou, se encheu de bravatas, esperneou o quanto pode, mas acabou assinando. Como dizia a Tia Laura: “Preso, presunido, seguro pelo ouvido, você diz que escapa… mas eu duvido”. De quebra ainda vai tomar nossas ‘triplas, triplas’ chicotadas do dia.

