Jamilson Name pede asfalto para bairros do Anhanduizinho

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

O deputado estadual Jamilson Name apresentou indicações à Prefeitura de Campo Grande solicitando obras de pavimentação asfáltica e drenagem nos bairros Campo Nobre, Jardim Canguru, Mário Covas e Parque Novo Século, na região do Anhanduizinho. Os pedidos foram encaminhados à prefeita Adriane Lopes e à Sisep, destacando a necessidade de melhorias estruturais em áreas afetadas por poeira, lama e buracos. Segundo o parlamentar, a falta de infraestrutura compromete a mobilidade e a qualidade de vida dos moradores. As propostas priorizam vias com itinerários do transporte coletivo, fundamentais para o deslocamento diário.

O deputado cita ruas específicas em cada bairro, incluindo linhas de ônibus no Parque Novo Século. Ele alerta que a ausência de drenagem agrava a situação em períodos de chuva. Jamilson afirma que o asfalto garante segurança, valorização imobiliária e melhora os serviços públicos.

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