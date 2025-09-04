As Dez Mais

Quarta, 4 de setembro de 2025.

Hoje é dia do Cerrado.

Manchetes do CORREIO DO ESTADO:

“Produção de milho safrinha é recorde em MS; Bancada federal de MS se posiciona favorável à Lei da Anistia; BNDES prevê leilão do Bioparque no 1º semestre de 2026”.

“Pessoas pequenas gritam. Quem consegue roubar a tua paz, vira seu dono; O poder está no silêncio e não na reação. Nada mais silencioso que um canhão carregado – Provérbio chinês.

Confirmado ontem o pagamento dos 86 mil servidores estaduais ativos e inativos. Hoje a prefeita Adriane Lopes feira deposita o pagamento dos funcionários municipais que poderão ser sacados amanhã, sexta-feira.

A ANAC autorizou pela primeira vez uma empresa a operar voos de balões de fabricação própria. O 1º certificado da Anac para balões foi para a Rubic Balões, com capacidade para 13 pessoas.

Na Era das Grandes Operações a PF promete surpreender no MS deixando muita gente sem dormir mesmo na base do Lexotan. Passarinho me contou que o pessoal do whiskey e do charuto que se preparem para uma visita na horinha do café matinal.

A edição do jornal ‘O Estado’ de ontem publicou matéria de mulheres reclamando do mau-atendimento da Delegacia da Mulher de Campo Grande. Isso acendeu a luz de alerta na SEJUSP e passarinho me contou que o Governador pediu providências.

A Justiça condenou 7 pessoas a mais de 44 anos de prisão pelo roubo de R$ 300 mil em propina destinados ao corretor José Ricardo “Polaco” Guimarães.

Uma adolescente de 15 anos, armou-se de faca na manhã de ontem e ameaçou matar uma colega após discussão no grupo de WhatsApp. O ‘furdunço’ aconteceu na Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Toledo Areias, no Residencial Recanto dos Rouxinóis, em Campo Grande.

Alulose é o adoçante natural que ‘tá’ fazendo sucesso: não altera a glicemia, é escretada pela urina, aumenta o GLP-1 (mesma ação das ‘canetinha emagrecedoras’), reduz a glicose, os picos de insulina, a gordura do fígado e modula a microbiota intestinal. Eu recomendo.

Inaugurado hoje em PJC o Shopping Dubai, do empresário Pedro Mezher. Com 93 mil metros quadrados de área, 229 lojas, cinema, boliche, parque de diversões, cassino e praça de alimentação com 20 opções. É um novo marco para o comércio e o entretenimento fronteiriço. Parabéns! (aplausos).

MS vai colher 14, 226 milhões de toneladas na chamada ‘safrinha’ superando colheita histórica do cereal no ciclo 2022/2023. A tecnologia na produção de grãos em MS é um espetáculo aos olhos do mundo.

Condenação de Bolsonaro parece irreversível, mas a Lei de Anistia também. Os trabalhos estão voltados para anistiar os presos, os acusados e a cúpula acusada de chefiar o golpe que deu ‘chabú’ na hora agá.

O vereador Rones Cezar Leal, (PSDB) de Nova Alvorada do Sul está em palpos de aranha. E exagerou na dose e poderá ser cassado por ameaça em ‘Live’ contra secretário, invasão de pista do aeroporto durante decolagem de emergência, calúnia e difamação contra secretária, ocultação de bens na eleição e denúncia de pedir propina de R$ 15 mil por mês para poupar a gestão municipal. Poderá perder o mandato por quebra de decoro parlamentar. Merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Arley Recalde; ‘Geovanna Lanzarine; Ludocivo Adami; Alaor Suriano Maia; Venezito Kioshi Muta; Silvia Rafaela Bergotini; Dra. Ivone Weber Prieto; Patrícia Costa Anache; Radialista Nivaldo Mota; Jaime Cândido e Esperanza Rojas Orozco.

José Paulo Paleari: prefeito de Nova Alvorada do Sulk; Renato Câmara: deputado estadual; Angélica Fontanari: secretária-executiva da Mulher; Michele Ferreira: secretária-adjunta e Vicentina Vasques: Coordenadora do programa Recomeçar. Prof.ª. Julianne Sanches: do Colégio Bionatus e aos ouvintes da Difusora: Daniela Puerari Niz; Marianna Espindola; Larissa Taveira; Jessica Vieira; Marlene Niz e Diego Canazilles.

