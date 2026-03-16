segunda-feira, 16/03/2026

Armas improvisadas são apreendidas após tentativa de fuga em presídio

Polícia intercepta plano de fuga e apreende armas brancas em pavilhão dominado por facção

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Divulgação

Agentes localizaram facas, facões, serras e outros objetos escondidos após detentos tentarem acessar a rua por uma janela da prisão

Um esconderijo de armas brancas foi descoberto após uma tentativa frustrada de fuga na prisão de Pedro Juan Caballero. Segundo o comissário Sergio Sosa, chefe de Segurança e Prevenção Cidadã, agentes encontraram facas, facões, objetos metálicos pontiagudos e até um escudo ligado à facção Primeiro Comando da Capital.

Os detentos pretendiam escapar por uma janela após cortarem grades do pavilhão. Durante a operação, também foram apreendidas bebidas alcoólicas, cartões SIM de várias operadoras e serras usadas para danificar a estrutura do presídio. A direção da unidade acionou rapidamente a polícia, que montou um cerco perimetral para impedir a fuga. O bloco abriga cerca de 200 detentos ligados à facção criminosa.

A Polícia Nacional mantém vigilância reforçada no local para evitar novas tentativas.

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