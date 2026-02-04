quarta-feira, 4/02/2026

Aparecida do Taboado encerra participação com atuação digna no 19º Campeonato Regional de Futsal

Os atletas da equipe de futsal de Aparecida do Taboado, contemplados pelo Programa Auxílio-Atleta, entraram em quadra no dia 3 de fevereiro, para disputar as quartas de final do 19º Campeonato Regional de Futsal – Prata da Casa. O confronto foi contra a equipe APAFUJ / Óptica Stilo / Tropicale Sorvete, da cidade de Jales, no Ginásio de Esportes Antônio Sebastião de Souza (Bitota), em Nova Canaã Paulista.

Mesmo diante do resultado adverso de 4×1, os atletas demonstraram, ao longo de toda a partida, garra, dedicação e elevado espírito esportivo, honrando com orgulho a camisa do município e lutando até o último segundo. A equipe aparecidense reafirmou que o esporte transcende o placar, consolidando-se como um espaço de superação, aprendizado e fortalecimento coletivo.

A participação no campeonato reforça o crescimento do futsal aparecidense no cenário regional. A competição, que teve início no dia 3 de janeiro e segue até 7 de fevereiro, reunindo equipes de diversas cidades e tem se destacado pelo bom nível técnico das partidas e pela expressiva presença de torcedores nas arquibancadas.

Com determinação, dedicação e bons resultados ao longo do torneio, o futsal de Aparecida do Taboado mais uma vez cumpriu seu papel de representar o município com orgulho, evidenciando a importância do investimento no esporte e no incentivo aos atletas locais.

Parabéns a todos os envolvidos pela entrega, pelo espírito de equipe e pela representatividade dentro e fora das quadras.

