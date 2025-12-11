quinta-feira, 11/12/2025

Apagão em São Paulo: 1,5 milhão de imóveis ainda sem luz

Impactos do ciclone na Região Metropolitana

Mais de 1,5 milhão de imóveis seguem sem energia elétrica na Região Metropolitana de São Paulo na manhã desta quinta-feira (11/12), após a passagem de um ciclone extratropical que trouxe rajadas de vento de até 94 km/h. Somente na capital, 1.023.823 endereços continuam sem luz, segundo a concessionária Enel. O Corpo de Bombeiros registrou 1.327 chamados para quedas de árvores, 19 para desabamentos e 3 para alagamentos, enquanto a Aneel solicitou esclarecimentos à Enel sobre o apagão. Este não é um evento isolado: em novembro de 2023 e outubro de 2024, milhões de imóveis já haviam ficado sem energia em situações semelhantes.

A previsão do tempo indica ventos mais fracos, mas ainda intensos, com máximas de 29°C e mínima de 19°C. A Defesa Civil alerta para cuidados com árvores, objetos soltos e proteção de pessoas vulneráveis. O sistema de baixa pressão que originou o ciclone deve se afastar, trazendo tempo mais firme nos próximos dias.

