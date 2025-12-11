Apagão em São Paulo: 1,5 milhão de imóveis ainda sem luz

Mais de 1,5 milhão de imóveis seguem sem energia elétrica na Região Metropolitana de São Paulo na manhã desta quinta-feira (11/12), após a passagem de um ciclone extratropical que trouxe rajadas de vento de até 94 km/h. Somente na capital, 1.023.823 endereços continuam sem luz, segundo a concessionária Enel. O Corpo de Bombeiros registrou 1.327 chamados para quedas de árvores, 19 para desabamentos e 3 para alagamentos, enquanto a Aneel solicitou esclarecimentos à Enel sobre o apagão. Este não é um evento isolado: em novembro de 2023 e outubro de 2024, milhões de imóveis já haviam ficado sem energia em situações semelhantes.

A previsão do tempo indica ventos mais fracos, mas ainda intensos, com máximas de 29°C e mínima de 19°C. A Defesa Civil alerta para cuidados com árvores, objetos soltos e proteção de pessoas vulneráveis. O sistema de baixa pressão que originou o ciclone deve se afastar, trazendo tempo mais firme nos próximos dias.