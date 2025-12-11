quinta-feira, 11/12/2025

Anvisa recolhe suplementos infantis irregulares do mercado

A Anvisa determinou nesta quarta-feira (10) o recolhimento do suplemento infantil Flock Dent Camomilina, da Unicorp Terceirizze Brasil Industrial Ltda., e da fórmula pediátrica Nesh Pentasure Pedia, da Nunesfarma Produtos Farmacêuticos Ltda. Com isso, os produtos estão proibidos de serem comercializados, distribuídos ou consumidos.

O suplemento não tinha autorização para indicação na primeira dentição de bebês e contém ingredientes não permitidos para a faixa etária.

Já a fórmula pediátrica foi recolhida devido a um erro na rotulagem, que mencionava incorretamente “Fórmula hidrolisada”.

As empresas comunicaram voluntariamente o recolhimento, atendendo à fiscalização da Anvisa.

O objetivo das ações é garantir a segurança alimentar e a saúde das crianças, prevenindo riscos decorrentes de uso indevido ou inadequado dos produtos.

A Anvisa reforça que produtos irregulares não devem ser consumidos sob nenhuma circunstância.

A íntegra da resolução está disponível no Diário Oficial da União.

