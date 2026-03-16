Antônio João recebe pacote de obras e investimentos do Governo de MS

Investimentos fortalecem infraestrutura e qualidade de vida na cidade de fronteira

O município de Antônio João recebeu um pacote de obras e investimentos do Governo de Mato Grosso do Sul nas áreas de infraestrutura, educação, rodovias e saneamento. Entre os destaques está a restauração e drenagem da rodovia MS-384, com investimento de R$ 134,1 milhões em 67,6 quilômetros, importante ligação estratégica na região de fronteira com o Paraguai e corredor de escoamento da produção agropecuária.

A obra também integra a Rota Bioceânica e conecta Antônio João a Bela Vista, fortalecendo o desenvolvimento regional. Na área urbana, foram entregues pavimentação e drenagem nas vilas Penzo, Guarany e Pôr do Sol, com R$ 14,5 milhões aplicados e 25 ruas asfaltadas, além da restauração de outras 12 vias pelo programa MS Ativo. O pacote incluiu ainda reformas nas escolas estaduais Pantaleão Coelho Xavier e Aral Moreira, que atendem mais de 900 estudantes, além de obras de saneamento com perfuração de poço profundo, mais de 4,5 mil metros de rede de esgoto e 254 ligações domiciliares.