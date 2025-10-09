quinta-feira, 9/10/2025

ANTÔNIO JOÃO: Departamento de trânsito promove palestras educativas para colaboradores da LAR, C-Vale e Royal

ANELISE PEREIRA
Departamento de Transporte e Trânsito realiza palestras educativas com colaboradores da LAR, C-Vale e Royal – Ação reforça a importância da conscientização coletiva para um trânsito mais seguro em Antônio João

O Departamento Municipal de Transporte e Trânsito de Antônio João, sob direção de Alexsandro Cavanha Mattos e coordenação de Eliane Oliveira de Matos, realizou nos dias 07 e 08 de outubro uma série de palestras de orientações educativas sobre segurança no trânsito voltadas às equipes de colaboradores das cooperativas LAR, C-Vale e Royal.

Os encontros foram momentos de grande aprendizado e troca de experiências, com discussões produtivas e sugestões relevantes apresentadas pelos participantes para melhorar o trânsito no município. A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal em promover um trânsito mais consciente, humano e seguro.

