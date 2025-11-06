ANASTÁCIO: Dentistas das ESFs recebem kits de higiene bucal do Programa Saúde na Escola

Na manhã desta quinta-feira (6), os dentistas que atuam nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) receberam kits de higiene bucal que serão utilizados nas atividades voltadas ao público infantil.

A entrega foi realizada pelo Secretário de Saúde João Fernando Guessy Braga e pela Coordenadora de Saúde Bucal Márcia Albres. Os kits foram adquiridos com recursos do Programa Saúde na Escola (PSE), do Governo Federal, e têm como objetivo promover hábitos saudáveis, além de fortalecer as ações de prevenção e cuidado com a saúde bucal dos estudantes.

Com essa iniciativa, a Administração Municipal reafirma o compromisso de levar informação, cuidado e qualidade de vida às crianças, por meio de uma atenção contínua e integrada entre as equipes de saúde e as escolas do município.