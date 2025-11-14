Amambai encerra ciclo do 5º Encontro Regional Formativo nos dias 13 e 14 idealizado por Mochi

Idealizado pelo deputado estadual Junior Mochi, o Encontro Regional Formativo – Socialização de Vivências das Políticas Educacionais nos Municípios de Mato Grosso do Sul encerrou-se nos dias 13 e 14, em Amambai, finalizando o ciclo realizado ao longo de 2025 em Rio Brilhante, Naviraí, Nova Andradina e Camapuã.

O encontro destacou o trabalho dos profissionais da educação, responsáveis pelo funcionamento das escolas e pelo aprendizado dos estudantes. Em Amambai, a programação reuniu professores, gestores, coordenadores e equipes técnicas em um espaço de diálogo e fortalecimento das práticas que integram a educação pública.

A edição foi organizada pela Prefeitura de Amambai, por meio da SEMED, em parceria com a SED/MS, TCE/MS, UNDIME/MS, UNCME, CEE/MS, FADEB/MS e demais instituições que atuam na formação continuada. A articulação entre os órgãos garantiu um encontro alinhado às demandas da rede municipal.

No evento, o deputado Junior Mochi parabenizou o prefeito Sérgio Barbosa, o vice-prefeito Jaime Vizzotto, a secretária Rosemeire Charão e toda a equipe municipal pelo trabalho desenvolvido. Em sua fala, destacou:

“Amambai mostrou a força das três culturas que compõem sua história. Ver essas expressões reunidas em um mesmo encontro reforça que a educação se fortalece quando valoriza suas raízes.”,

finalizou.

A abertura contou com a palestra “Mestre: aquele que transforma o saber em espanto!”, ministrada pelo professor Robson Lima. No segundo dia, 15 oficinas temáticas reuniram especialistas e profissionais para discutir temas como financiamento, alimentação escolar, educação infantil, alfabetização, inclusão, transporte escolar, leitura de dados e educação em tempo integral.

A frase de Cora Coralina guiou o espírito do evento:

“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.”

Com o encerramento em Amambai, o ciclo de 2025 conclui-se com uma rede mais integrada e preparada para avançar na educação pública de Mato Grosso do Sul.