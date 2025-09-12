Alta recorde na carne e no café assusta consumidores nos EUA

Os consumidores norte-americanos enfrentaram em agosto um salto nos preços de dois itens essenciais: carne bovina e café. Dados do Bureau of Labor Statistics (BLS) mostram que os preços da carne bovina subiram 16,6% em relação a agosto de 2024, o maior avanço entre os alimentos monitorados. O café teve aumento ainda mais expressivo, de 21,7%.

O motivo central é a imposição de tarifas adicionais de até 50% sobre produtos brasileiros, o que reduziu drasticamente as importações dos EUA. O Brasil, antes segundo maior fornecedor de carne bovina ao país, caiu para a sétima posição. No café, os EUA perderam o posto de principal comprador brasileiro, ficando atrás da Alemanha.

A escassez de gado nos EUA e os custos elevados de insumos e transporte agravaram o cenário. Segundo o USDA, a tendência é de continuidade nas altas, especialmente se as barreiras comerciais e os desafios climáticos persistirem em 2025.