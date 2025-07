Al-Hilal elimina City e encara Flu no Mundial

O Al-Hilal protagonizou a maior zebra do Mundial de Clubes ao eliminar o Manchester City por 4 a 3 na prorrogação, nesta terça-feira (1), em Orlando. Com três gols de brasileiros dois de Marcos Leonardo e um de Malcom, o time saudita garantiu vaga nas quartas contra o Fluminense, nesta sexta, às 16h (de Brasília).

O City abriu o placar com Bernardo Silva, mas viu o rival virar com rapidez no segundo tempo. Haaland empatou, e o jogo foi para a prorrogação. Koulibaly e Foden deixaram tudo igual novamente até que Marcos Leonardo, com câimbras, marcou o gol decisivo.

A equipe de Simone Inzaghi resistiu à pressão inglesa com disciplina defensiva e atuação heroica do goleiro Bono. Com o resultado, o Al-Hilal mostra a força do projeto saudita e entra com moral para o duelo sul-americano.