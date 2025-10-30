quinta-feira, 30/10/2025

Agropecuária e indústria extrativa lideram alta nas exportações

Balança comercial alcança superávit de US$ 50,4 bilhões no acumulado do ano

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

A balança comercial brasileira segue mostrando resultados sólidos em 2025. Até a 4ª semana de outubro, o país registrou um superávit de US$ 1,767 bilhão, com corrente de comércio de US$ 11,839 bilhões. As exportações totalizaram US$ 6,803 bilhões, enquanto as importações somaram US$ 5,036 bilhões.

No acumulado do mês, as exportações chegaram a US$ 25,019 bilhões e as importações a US$ 20,09 bilhões, resultando em saldo positivo de US$ 4,929 bilhões. No acumulado do ano, as exportações somam US$ 282,811 bilhões e as importações, US$ 232,403 bilhões, consolidando um superávit de US$ 50,408 bilhões.

O crescimento se manteve em diferentes setores. A agropecuária apresentou alta de 20,2%, enquanto a indústria extrativa cresceu 8,1%. Por outro lado, a indústria de transformação registrou uma leve queda de 2,0%. Já nas importações, agropecuária e indústria de transformação tiveram pequenas variações, enquanto a indústria extrativa caiu 31,5%.

A média diária das exportações até a 4ª semana de outubro avançou 4,4% em relação a outubro de 2024, enquanto as importações caíram 2,6%. Assim, a corrente de comércio diária totalizou US$ 2.506,03 milhões, com saldo diário de US$ 273,85 milhões.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

Cruz Vermelha MS realiza grande ação de saúde bucal em cinco cidades no dia 25 de outubro

ANELISE PEREIRA - 0
Campanha "Dia D da Saúde Bucal" distribuirá gratuitamente enxaguantes bucais e promoverá educação em saúde em Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Aquidauana e Chapadão...
Leia mais

Aprovado projeto que amplia o número de empresas que deverão destinar recursos para Assistência Social

Josimar Palácio - 0
Foi aprovado o projeto de lei, de autoria do deputado Pedrossian Neto (PSD), que amplia o número de empresas obrigadas a destinar recursos, a...
Leia mais

Saiba quem são os 4 policiais que morreram na operação mais letal do RJ

Milton - 0
Quatro policiais dois civis e dois militares morreram durante a megaoperação realizada nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio...
Leia mais

Seleção feminina enfrenta Itália em duelo histórico

Milton - 0
Após vencer a campeã europeia Inglaterra, a seleção feminina de futebol do Brasil se prepara para enfrentar a Itália em amistoso nesta terça-feira (28),...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia