Agropecuária e indústria extrativa lideram alta nas exportações

A balança comercial brasileira segue mostrando resultados sólidos em 2025. Até a 4ª semana de outubro, o país registrou um superávit de US$ 1,767 bilhão, com corrente de comércio de US$ 11,839 bilhões. As exportações totalizaram US$ 6,803 bilhões, enquanto as importações somaram US$ 5,036 bilhões.

No acumulado do mês, as exportações chegaram a US$ 25,019 bilhões e as importações a US$ 20,09 bilhões, resultando em saldo positivo de US$ 4,929 bilhões. No acumulado do ano, as exportações somam US$ 282,811 bilhões e as importações, US$ 232,403 bilhões, consolidando um superávit de US$ 50,408 bilhões.

O crescimento se manteve em diferentes setores. A agropecuária apresentou alta de 20,2%, enquanto a indústria extrativa cresceu 8,1%. Por outro lado, a indústria de transformação registrou uma leve queda de 2,0%. Já nas importações, agropecuária e indústria de transformação tiveram pequenas variações, enquanto a indústria extrativa caiu 31,5%.

A média diária das exportações até a 4ª semana de outubro avançou 4,4% em relação a outubro de 2024, enquanto as importações caíram 2,6%. Assim, a corrente de comércio diária totalizou US$ 2.506,03 milhões, com saldo diário de US$ 273,85 milhões.