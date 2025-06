Agronegócio deve puxar PIB do Estado, com previsão de crescer 5,5% neste ano

O Produto Interno Bruto (PIB) de Mato Grosso do Sul deve crescer 5,5% em 2025, segundo a Resenha Regional do Banco do Brasil de junho. O Estado terá o segundo maior avanço do país, atrás apenas de Mato Grosso, com previsão de 6,8%. A agropecuária é o principal motor desse crescimento, estimado em 17,9%. A indústria e os serviços também apresentam expansão, com 2,9% e 3,1%, respectivamente.

O secretário Jaime Verruck destaca o protagonismo do Centro-Oeste, especialmente o agronegócio, que impulsiona também a indústria alimentícia e os serviços ligados à cadeia produtiva. A produção de soja deve alcançar 14 milhões de toneladas, com área plantada superior a 4,5 milhões de hectares. Para o milho, a expectativa é de 10,2 milhões de toneladas, 20,6% a mais que no ciclo anterior.

Além do agronegócio, a diversificação agrícola, como a expansão da citricultura e do cultivo de amendoim, fortalece a economia local e atrai investimentos. O setor industrial cresce com a consolidação do Vale da Celulose, que agrega novas fábricas. Na pecuária, o aumento do abate de bovinos, suínos e aves reforça a alta do PIB estadual.

O cenário favorável reflete um Mato Grosso do Sul em consolidação como potência econômica no país, com produção diversificada e foco na agregação de valor.