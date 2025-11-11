terça-feira, 11/11/2025

Agetran divulga plano funcional para o feriado de 15 de novembro

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), informa que será implantado um plano funcional especial para o feriado de 15 de novembro (Proclamação da República), com o objetivo de garantir o atendimento adequado do transporte coletivo à população.

Conforme o planejamento, quatro veículos reservas com tripulação estarão disponíveis das 5h às 12h30, e dois veículos das 12h30 às 19h, posicionados nos terminais Guaicurus, Aero Rancho, Nova Bahia, Júlio de Castilhos, Bandeirantes e General Osório, além dos habituais para atendimento de eventuais demandas.

Nos terminais Morenão e Hércules Maymone, serão mantidos dois veículos reservas com tripulação durante todo o período, das 5h às 19h, também para suporte operacional.

As linhas 515 e 522 irão operar com plano funcional de sábado, assim como as linhas 051, 061, 080, 081 e 082, que circularão sem reforço adicional. As demais linhas do transporte coletivo urbano seguirão com o planejamento habitual de domingos e feriados.

A Agetran reforça que o esquema foi elaborado para assegurar a eficiência do serviço e atender à demanda durante o feriado de Proclamação da República.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

As Dez Mais

Milton - 0
Terça, 4 de novembro de 2025. Hoje é dia do Inventor. Faltam: 51 dias para o Natal. Manchetes do Correio do Estado: # Nova tarifa técnica eleva subsídios...
Leia mais

Família é assassinada a facadas e queimada em Rochedo

Milton - 0
Em Rochedo Rosimeire Vieira de Oliveira (37) sua mãe, Irailde Vieira Flores Oliveira (83) e o filho, Bruno de Oliveira Gonçalves (14) foram vítimas...
Leia mais

Novembro Roxo: HRMS reforça cuidados e prevenção à prematuridade

Milton - 0
O mês de novembro marca a campanha Novembro Roxo, voltada à conscientização sobre a prematuridade, considerada a principal causa de mortalidade infantil no mundo....
Leia mais

Buraco coloca pedestres e alunos em risco há 10 meses no Nova Lima

Milton - 0
Moradores do bairro Nova Lima estão preocupados com um buraco que já dura mais de 10 meses na Avenida Gualter Barbosa, próximo à Escola...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia