Acidente entre caminhões causa lentidão na BR-158

Um grave acidente envolvendo dois caminhões foi registrado na manhã desta quinta-feira (5) na BR-158, no trecho entre Paranaíba e Aparecida do Taboado. Um dos veículos saiu da pista e tombou em um barranco às margens da rodovia, enquanto o outro ficou parado entre as duas faixas de tráfego, dificultando a passagem. Segundo informações preliminares, os motoristas ficaram feridos, mas ainda não há confirmação de mortes. A dinâmica do acidente ainda está sendo investigada pelas autoridades responsáveis. O trecho afetado registra congestionamento quilométrico, chegando até a entrada de Paranaíba.

Equipes de socorro foram acionadas e prestam atendimento às vítimas no local. A Polícia Rodoviária Federal orienta os motoristas a evitar a região ou redobrar a atenção ao trafegar. A rodovia deve permanecer parcialmente bloqueada até que os veículos sejam retirados. Motoristas relatam demora e filas extensas, causando transtornos para quem precisa seguir viagem. A reportagem segue acompanhando o caso e trará novas informações assim que houver atualização oficial.