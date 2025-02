Ação da Polícia Civil combate “gato” de energia em Nova Andradina

Na manhã desta segunda-feira (25), a Polícia Civil, em ação conjunta com a Energisa e Perícia Criminal, deflagrou a Operação Jumper em Nova Andradina, visando combater furtos e fraudes no consumo de energia elétrica. Com a colaboração de 13 equipes da concessionária e duas da perícia técnica, foram vistoriados 41 imóveis da cidade.

Durante as fiscalizações, irregularidades no consumo de energia foram detectadas, confirmando a ocorrência de “gato” – fraudes na medição de energia. Ao todo, cinco pessoas foram conduzidas à 1ª Delegacia para esclarecimentos.

As fraudes, além de prejudicarem os consumidores, aumentam o risco de acidentes fatais como incêndios e explosões, e sobrecarregam a rede elétrica, afetando a qualidade do serviço. De acordo com a ANEEL, o impacto das fraudes é alarmante, representando um grande custo para o sistema.

A investigação continuará para identificar novos focos de irregularidades na região. A população pode denunciar irregularidades pelo telefone 0800722 7272.