“À moda antiga”: Elvis e Adriano surpreendem com clássicos da música sertaneja

A dupla Elvis e Adriano comemoram o bom momento da carreira, com o lançamento do projeto “À Moda Antiga”, que chegou nas plataformas digitais e Youtube no dia 16 de Maio. O EP resgata clássicos da música sertaneja, como os sucessos “Quem disse que esqueci”, “Dor de Amor Não tem Jeito” e entre outros que marcaram gerações. A Produção Musical foi assinada por Léo Ormond e a Direção de Vídeo por Patrick Augusto.

“Fomos muito abençoados com a realização de tantos sonhos, ano passado gravamos o nosso primeiro DVD, e esse ano gravamos um projeto mais intimista e no repertório apenas os clássicos da música sertaneja. Trazendo sempre algo novo para nossos fãs, com releituras de clássicos que gostamos de tocar, o último ano foi de muito trabalho e graças a Deus estamos colhendo bons frutos.” explicam.

“A música é uma linguagem universal, de melodias e letras, histórias do cotidiano que arrancam emoções e tocam a alma de cada um que prestigia o nosso trabalho. É gratificante, não temos palavras para expressar esse sentimento.”, finalizam.

“À Moda Antiga” é mais um trabalho da dupla Elvis & Adriano. Conheça um pouco mais da carreira da dupla em nossas redes sociais e para conferir o novo EP de Elvis & Adriano:

Carreira da dupla

Destes encontros que só a música pode proporcionar, em maio de 2015 nasceu a dupla Elvis e Adriano. Ambos, amigos de longa data, seguiam carreira solo e tocavam seus destinos separados, mas o acaso, aquele responsável pelas coisas mais maravilhosas da vida, os colocou no mesmo estúdio para ensaiar seus respectivos shows, o papo foi inevitável e o assunto não poderia ser outro, música.

Decidiram então fazer uma sessão para sentir como soariam juntos, e logo depois das primeiras músicas ficou evidente a química entre os dois, entre as vozes, aquela sintonia fina raríssima de se encontrar.

Um vídeo despretensioso deste encontro, foi gravado e postado nas redes sociais do Elvis, de um feedback inesperado de amigos e fãs do seu trabalho nasceu o pedido de que aquele encontro resultaria em uma nova dupla. Depois de uma breve reunião entre os dois, mera formalidade diante de tudo o que estava acontecendo, nasceu Elvis e Adriano. “Sorte, acaso, coincidência? Nós chamamos de destino.”, indagou a dupla.

