16 países retiram restrições à carne de frango do Brasil

O Ministério da Agricultura e Pecuária anunciou que 16 países suspenderam as restrições à importação de carne de aves do Brasil, impostas após um caso de gripe aviária em maio. A doença foi detectada em uma granja comercial no município de Montenegro/RS, e, desde então, o Brasil cumpriu os protocolos internacionais de controle.

Após 28 dias sem novos casos em estabelecimentos comerciais, o país voltou a ser considerado livre da doença em 18 de junho. Entre os países que retomaram a importação estão Egito, Paraguai, Vietnã e Líbia.

Apesar da boa notícia, ainda há embargos totais por 14 países e a União Europeia. Outros 19 mantêm restrições específicas ao Rio Grande do Sul, e três países limitam a suspensão apenas a produtos oriundos de Montenegro.

O ministério segue dialogando com autoridades sanitárias internacionais para reabrir todos os mercados. Segundo a pasta, o consumo de carnes e ovos continua seguro, desde que os alimentos sejam bem preparados.