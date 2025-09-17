Zeca do PT solicita instalação urgente de duas lombadas em cruzamento da Vila Nasser

Em sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) nessa quarta-feira (17), o deputado estadual Zeca do PT solicitou a instalação com urgência de duas lombadas (quebra-molas) nos dois sentidos da Rua Lindóia, próximo ao cruzamento com a Avenida São Nicolau, no bairro Vila Nasser em Campo Grande-MS.

A indicação tem como base solicitação de moradores da Vila Nasser ao gabinete do Deputado Zeca, que relataram a ocorrência de inúmeros acidentes no cruzamento em razão da alta velocidade e imprudência dos condutores.

“É de suma importância o atendimento urgente à presente demanda, para garantir a segurança dos moradores e motoristas que transitam diariamente por aquela região do bairro”, justificou o parlamentar Zeca do PT.

Para tanto, Zeca encaminhou a solicitação à Prefeita do Município de Campo Grande, Adriane Lopes, com cópia ao Diretor-Presidente de Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Paulo da Silva.