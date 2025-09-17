quarta-feira, 17/09/2025

Zeca do PT solicita instalação urgente de duas lombadas em cruzamento da Vila Nasser

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Em sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) nessa quarta-feira (17), o deputado estadual Zeca do PT solicitou a instalação com urgência de duas lombadas (quebra-molas) nos dois sentidos da Rua Lindóia, próximo ao cruzamento com a Avenida São Nicolau, no bairro Vila Nasser em Campo Grande-MS.

A indicação tem como base solicitação de moradores da Vila Nasser ao gabinete do Deputado Zeca, que relataram a ocorrência de inúmeros acidentes no cruzamento em razão da alta velocidade e imprudência dos condutores.

“É de suma importância o atendimento urgente à presente demanda, para garantir a segurança dos moradores e motoristas que transitam diariamente por aquela região do bairro”, justificou o parlamentar Zeca do PT.

Para tanto, Zeca encaminhou a solicitação à Prefeita do Município de Campo Grande, Adriane Lopes, com cópia ao Diretor-Presidente de Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Paulo da Silva.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

