sexta-feira, 17/10/2025

Zeca apresenta moção de aplauso a Lula por atuação no combate à fome e à pobreza no Brasil

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Em sessão plenária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), o deputado estadual Zeca do PT apresentou uma Moção de Aplauso ao Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e ao Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, José Wellington Barroso de Araújo Dias, em reconhecimento aos resultados concretos obtidos e comprometimento com as políticas públicas voltadas ao combate à fome e à pobreza no Brasil.

Conforme Zeca, o Brasil alcançou, em menos de três anos, o expressivo e histórico resultado de sair novamente do Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas (ONU), com políticas eficazes e estruturantes que devolvem dignidade ao povo brasileiro. Avanços que ocorreram sob a liderança do presidente Lula e com a coordenação técnica e política do Ministro Wellington Dias.

“A retomada e o fortalecimento de programas como o Bolsa Família, o Brasil Sem Fome e o Programa de Aquisição de Alimentos, a valorização do salário mínimo, os investimentos em segurança alimentar, o apoio à agricultura familiar e a ampliação do acesso a direitos sociais básicos demonstram um compromisso inegociável com os que mais precisam”, justificou o deputado e ex-governador, Zeca do PT.

O parlamentar também ressaltou a importância da atuação internacional do Presidente Lula, que apresentou ao Papa Leão XIV a proposta de criação de um fundo global de combate à fome e à pobreza, sustentado pela taxação em 2% sobre as grandes fortunas dos bilionários do mundo.

“Trata-se de uma proposta corajosa, humanitária e inovadora, que recoloca o Brasil como protagonista na agenda internacional dos direitos humanos e da justiça social. Por todo o empenho, resultados e visão estratégica demonstrados, esta Casa Legislativa, através da Bancada do Partido dos Trabalhadores (PT), manifesta aplausos públicos e reconhecimento ao Presidente Lula e ao Ministro Wellington Dias, por conduzirem, com firmeza, empatia e competência, uma verdadeira reconstrução das políticas sociais no Brasil, que se tornaram políticas exemplares a todo o mundo”, complementou Zeca.

A moção agora segue para apreciação do plenário da Casa de Leis. Se aprovada, os aplausos serão oficialmente concedidos aos homenageados.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Judicialização dispara em meio ao colapso dos hospitais na Capital

Milton - 0
A crise na saúde pública de Campo Grande atinge níveis alarmantes. Desde a exoneração da secretária Rosana Leite, a ausência de liderança na Sesau...
Leia mais

Crédito rural de R$ 12 bilhões começa a ser liberado

Milton - 0
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou que a partir desta quinta-feira (16), às 15h, será possível solicitar crédito rural no...
Leia mais

Barco ecológico de Itaipu promete reduzir poluição na Amazônia

Milton - 0
A Itaipu Binacional, uma das maiores hidrelétricas do mundo, revelou recentemente um barco movido exclusivamente a hidrogênio verde, um combustível limpo que não emite...
Leia mais

Governo sanciona lei do “Dia Estadual do Leonismo” em Mato Grosso do Sul, proposta por Coronel David

Milton - 0
O governador Eduardo Riedel sancionou a Lei nº 6.480, de autoria do deputado estadual Coronel David (PL), que institui o Dia Estadual do Leonismo...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia