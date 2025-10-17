Zeca apresenta moção de aplauso a Lula por atuação no combate à fome e à pobreza no Brasil

Em sessão plenária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), o deputado estadual Zeca do PT apresentou uma Moção de Aplauso ao Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e ao Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, José Wellington Barroso de Araújo Dias, em reconhecimento aos resultados concretos obtidos e comprometimento com as políticas públicas voltadas ao combate à fome e à pobreza no Brasil.

Conforme Zeca, o Brasil alcançou, em menos de três anos, o expressivo e histórico resultado de sair novamente do Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas (ONU), com políticas eficazes e estruturantes que devolvem dignidade ao povo brasileiro. Avanços que ocorreram sob a liderança do presidente Lula e com a coordenação técnica e política do Ministro Wellington Dias.

“A retomada e o fortalecimento de programas como o Bolsa Família, o Brasil Sem Fome e o Programa de Aquisição de Alimentos, a valorização do salário mínimo, os investimentos em segurança alimentar, o apoio à agricultura familiar e a ampliação do acesso a direitos sociais básicos demonstram um compromisso inegociável com os que mais precisam”, justificou o deputado e ex-governador, Zeca do PT.

O parlamentar também ressaltou a importância da atuação internacional do Presidente Lula, que apresentou ao Papa Leão XIV a proposta de criação de um fundo global de combate à fome e à pobreza, sustentado pela taxação em 2% sobre as grandes fortunas dos bilionários do mundo.

“Trata-se de uma proposta corajosa, humanitária e inovadora, que recoloca o Brasil como protagonista na agenda internacional dos direitos humanos e da justiça social. Por todo o empenho, resultados e visão estratégica demonstrados, esta Casa Legislativa, através da Bancada do Partido dos Trabalhadores (PT), manifesta aplausos públicos e reconhecimento ao Presidente Lula e ao Ministro Wellington Dias, por conduzirem, com firmeza, empatia e competência, uma verdadeira reconstrução das políticas sociais no Brasil, que se tornaram políticas exemplares a todo o mundo”, complementou Zeca.

A moção agora segue para apreciação do plenário da Casa de Leis. Se aprovada, os aplausos serão oficialmente concedidos aos homenageados.