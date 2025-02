Zé Teixeira solicita melhorias para Dourados

O deputado estadual Zé Teixeira tem trabalhado em parceria com a Câmara Municipal de Dourados para melhorar a infraestrutura e os serviços à população da cidade. Em sessão na Assembleia Legislativa, ele apresentou pedidos de melhorias como a revitalização da Praça Feliciano Vieira Benedetti e a reforma do Ginásio Poliesportivo, ambos com o objetivo de oferecer mais conforto e segurança para os moradores. A conclusão da obra da Academia da Saúde, no Bairro Izidro Pedroso, também foi solicitada, a partir de um pedido do vereador Dill do Povo.

Além disso, Zé Teixeira propôs a criação de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre o Governo Estadual, o município e o Hospital Santa Rita, visando ampliar a oferta de serviços de saúde. Essa parceria pode ajudar a desafogar o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade, que atende uma população flutuante de quase 1 milhão de habitantes. Outra solicitação foi a pavimentação das ruas do Bairro Jardim Guaicurus, para melhorar o tráfego nos dias de chuva.

O deputado também apresentou pedidos para a implantação de uma nova via ligando o Distrito de Panambi à Rua Monte Alegre, além da pavimentação da MS-156, trecho que atravessa o Porto Cambira até o trevo de Fátima do Sul.