Zé Teixeira defende reconhecimento de calamidade em Ivinhema

O deputado estadual Zé Teixeira formalizou nesta quarta-feira (19) um pedido à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para que seja reconhecida, em âmbito estadual, a situação de calamidade pública no município de Ivinhema. A solicitação foi entregue ao presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro, acompanhada de cópia do Decreto Municipal nº 1.194, publicado pela Prefeitura de Ivinhema no dia 18 de novembro.

Localizado a 289 quilômetros de Campo Grande, o município foi duramente atingido por fortes chuvas entre os dias 5 e 17 de novembro, com registros de precipitações que chegaram a 120 milímetros. Os temporais provocaram enxurradas, alagamentos e vendavais, resultando em danos significativos à infraestrutura urbana e rural.

Segundo o decreto municipal, as chuvas intensas destruíram estradas rurais, cabeceiras de pontes e tubulações, além de comprometer obras em andamento e agravar processos erosivos já existentes. As áreas mais afetadas incluem as Glebas Ouro Verde e Azul, onde crateras abertas pelas enxurradas interromperam o acesso de moradores, dificultando a circulação de veículos e pessoas.

A situação também gerou prejuízos públicos e privados, com impactos materiais, ambientais e sociais. Relatórios da Defesa Civil apontam danos humanos e econômicos que justificam a decretação de calamidade. O município foi o mais afetado entre os 79 de Mato Grosso do Sul durante o período chuvoso.