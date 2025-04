Zé Teixeira assegura investimentos para MS em reunião com Riedel

O deputado estadual Zé Teixeira, 2º vice-presidente da Assembleia Legislativa, obteve, nesta quinta-feira (3), a garantia de uma série de investimentos para diversos municípios de Mato Grosso do Sul. Durante reunião com o governador Eduardo Riedel, em Campo Grande, foram discutidas ações prioritárias nas áreas de saúde e atendimento à terceira idade.

Entre as principais conquistas, está a aquisição de recursos para a construção da nova sede da Funpema em Dourados, fundamental para o atendimento de pacientes SUS da região. Zé Teixeira também destacou a urgência na substituição da ponte de madeira sobre o Córrego do Engano, entre Fátima do Sul e Dourados, que oferece riscos à segurança e ao transporte local.

Além disso, o deputado garantiu o apoio estadual à Fundação Anália Franco, em Maracaju, e anunciou o apoio de Riedel para a construção de um memorial em Vicentina, em homenagem à colônia nipônica. O governador comprometeu-se a estudar as formas de viabilizar esses projetos, demonstrando sensibilidade às necessidades do interior do Estado.