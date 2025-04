Yogaterapia é aliada no tratamento de pacientes com doenças crônicas e comorbidades

A yogaterapia, uma abordagem terapêutica que utiliza os princípios e práticas do yoga, tem se mostrado promissora no tratamento de diversas doenças crônicas e comorbidades. Ao integrar posturas físicas (asanas), técnicas de respiração (pranayamas), meditação e relaxamento, a yogaterapia busca promover o equilíbrio do corpo e da mente, auxiliando no alívio de sintomas e na melhora da qualidade de vida.

O professor Satyendra explica que yogaterapia oferece uma abordagem holística para o tratamento de doenças crônicas e comorbidades.

Na busca em oferecer tratamentos que tragam resultados satisfatórios, além de melhorar qualidade de vida dos pacientes, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) em parceria com a Embaixada da Índia e com o Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Unigran Capital, promove o Projeto Piloto de pesquisa e extensão com protocolos de tratamento de Yoga para atendimentos em pacientes com diabetes, obesidade, hipertensão, algias na coluna cervical e lombar, ansiedade, estresse e depressão com o professor indiano Shri Satyendra Kumar Singh.

“A yogaterapia oferece uma abordagem holística para o tratamento de doenças crônicas e comorbidades, promovendo o bem-estar físico, mental e emocional. Ao integrar corpo e mente, a yogaterapia pode auxiliar no alívio de sintomas, na melhora da qualidade de vida e no fortalecimento da saúde de forma integral”, explica o professor Satyendra.

O professor disse que hoje há muitos estudos e pesquisas na Índia em relação ao uso de yoga para tratamento dessas comorbidades e que o uso efetivo impacta efetivamente nos pacientes. Satyendra Kumar considera essa ação da SES uma oportunidade muito grande para o yoga a difusão dessa prática na saúde pública. “Esse ano tem o Dia Mundial do yoga lá na Índia. O Ministério da Saúde da Índia está com a campanha ‘One Earth – One Heart, Uma Terra – Um Coração’. A integração corpo e mente”.

As aulas práticas estão sendo realizadas no Curso de Fisioterapia da Unigran Capital nos dias 31 de março à 04 de abril, em que o Professor Satyendra ministra os Protocolos Terapêuticos de Yoga para os profissionais que participarão do projeto. O encerramento do curso na sexta-feira (04) será às 17h30, com aulão de Yoga aberto ao público no Parque das Nações Indígenas.

Professor Satyendra, Gabriela Piaza, Patrícia Mecatti, Renato Nacer e Edna Antonelli

A responsável técnica pelas PICS (Práticas Integrativas e Complementares em Saúde) da SES, Patrícia Mecatti Domingos, explica que o curso de Yogaterapia tem como objetivo capacitar profissionais de saúde do SUS para realizar o projeto piloto de pesquisa e extensão, ampliando as abordagens terapêuticas disponíveis no sistema público de saúde, e com isso promover práticas integrativas e complementares que beneficiem os pacientes que estão inseridos dentro dos protocolos de atendimento das doenças crônicas e comorbidades. “Essa capacitação fortalece a construção da PEPIC (Política Estadual de Práticas Integrativas e Complementares), promovendo um cuidado mais humanizado e acessível aos pacientes do SUS”, disse.

“A visita de uma autoridade internacional de yoga a Campo Grande representa uma oportunidade valiosa para a comunidade local e para os alunos do curso, a possibilidade de aprender e utilizar a yogaterapia e outras práticas integrativas e complementares. A parceria com a Secretaria de Estado de Saúde é fundamental para a instituição, impulsionando a internacionalização do curso e permitindo a realização de projetos de extensão e pesquisas científicas que utilizam a yoga como ferramenta de intervenção”, afirma o coordenador do curso de fisioterapia da Unigran, Renato Nacer.

A coordenadora de Saúde da Família e Ciclo de Vida da SES, Gabriela Piza, enfatizou que a abertura do curso de Yogaterapia, uma iniciativa para fortalecer as práticas integrativas no SUS e melhorar o tratamento de doenças crônicas e o acompanhamento dessas condições na atenção primária. O curso, que conta com a participação de um professor internacional, visa capacitar profissionais de saúde para oferecerem esse serviço à comunidade.

“A iniciativa de trazer um professor internacional para ministrar o curso destaca o compromisso em fornecer aos profissionais de saúde as mais recentes tecnologias e conhecimentos na área de práticas integrativas e complementares do SUS. Nós temos aqui presentes profissionais que atuam na atenção primária à saúde de diversos municípios de Mato Grosso do Sul. São médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, profissionais que atuam tanto na estratégia de saúde da família, quanto na equipe multidisciplinar que faz o trabalho de matriciar os pacientes e fazer o acompanhamento junto com as equipes de saúde da família”, enfatiza Gabriela Piaza.

Médica Tássia Cruz, do município de Corumbá

“É fundamental a utilização desta prática integrativa. Atuando na saúde básica e no sistema prisional, vamos tentar ingressar com essa prática integrativa, levar o yoga, e a auriculoterapia, para ajudar principalmente os pacientes na área de saúde mental reduzindo medicações, além de auxiliar no tratamento de pessoas com doenças crônicas, hipertensão, diabetes e obesidade”, ressalta a

Compartilhando o mesmo sentimento, Carmen Olmedo, assistente social de Brasilândia, destaca a relevância da oficina de yogaterapia para o município. “A yogaterapia é uma ferramenta que será valiosa para o nosso município. Acredito que a prática trará benefícios significativos para a saúde e bem-estar dos nossos pacientes, especialmente aqueles que lidam com diabetes, hipertensão e problemas de saúde mental. Como assistente social, vejo de perto o impacto dessas condições na vida das pessoas. O conhecimento que adquiri na oficina me permitirá mostrar aos pacientes os resultados positivos da yogaterapia, embasados em pesquisas e protocolos científicos, irão melhorar sua qualidade de vida”, pontua.

Benefícios da Yogaterapia no Tratamento de Doenças Crônicas e Comorbidades:

Redução da dor crônica: A prática regular de yoga pode ajudar a aliviar dores nas costas, artrite, fibromialgia e outras condições dolorosas, através do alongamento e fortalecimento muscular, melhora da postura e relaxamento.

Controle do estresse e ansiedade: As técnicas de respiração e meditação promovem o relaxamento do sistema nervoso, reduzindo os níveis de cortisol (hormônio do estresse) e melhorando o humor.

Melhora da saúde cardiovascular: Estudos mostram que a yogaterapia pode ajudar a reduzir a pressão arterial, a frequência cardíaca e os níveis de colesterol, contribuindo para a saúde do coração.

Auxílio no tratamento de doenças respiratórias: A prática de pranayamas pode fortalecer os músculos respiratórios e melhorar a capacidade pulmonar, beneficiando pessoas com asma, bronquite e outras doenças respiratórias.

Gerenciamento do diabetes: A yogaterapia pode auxiliar no controle dos níveis de açúcar no sangue, além de reduzir o estresse e melhorar a qualidade do sono, fatores importantes para pessoas com diabetes.

Alívio dos sintomas da depressão: A prática regular de yoga pode aumentar a produção de neurotransmissores relacionados ao bem-estar, como a serotonina, ajudando a aliviar os sintomas da depressão.

Melhora da qualidade do sono: As técnicas de relaxamento e meditação podem promover um sono mais profundo e reparador, beneficiando pessoas com insônia e outros distúrbios do sono.

Considerações:

A yogaterapia não substitui o tratamento médico convencional, mas pode ser utilizada como uma terapia complementar.

É fundamental buscar um profissional de yogaterapia qualificado, que possa adaptar as práticas às necessidades individuais de cada pessoa.

Pessoas com doenças crônicas ou comorbidades devem sempre consultar seu médico antes de iniciar a prática de yogaterapia.

