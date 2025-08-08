Yeltsin Jacques é convocado para o Mundial Paralímpico

O atleta paralímpico Yeltsin Jacques foi convocado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro para disputar o Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico, que será realizado entre os dias 27 de setembro e 5 de outubro, em Nova Déli, na Índia. Será a sexta participação de Yeltsin na competição, onde ele já conquistou cinco medalhas, sendo duas de ouro.

Natural de Campo Grande/MS e atleta do Sesi, Yeltsin compete na classe T11, para atletas cegos. Ele chega ao Mundial embalado por grandes conquistas nos Jogos de Paris 2024, onde foi bicampeão nos 1.500 metros — quebrando o próprio recorde mundial — e bronze nos 5.000 metros.

“Levar o nome de Mato Grosso do Sul e mostrar o valor da nossa indústria através do esporte é uma honra imensa”, afirmou o atleta, que também é padrinho da Corrida do Pantanal. Ele já confirmou presença na prova, que acontece logo após o Mundial, nos dias 11 e 12 de outubro, em Campo Grande. “Espero comemorar mais uma medalha com todos vocês por lá”, concluiu.