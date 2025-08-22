sexta-feira, 22/08/2025

Wanderlei Silva ativa “modo guerra” para revanche contra Vitor Belfort

Curitibano resgata visual clássico dos anos 90 e promete luta intensa contra o rival no Spaten Fight Night, marcado para 27 de setembro.

Foto: Divulgação

Uma das maiores rivalidades do MMA vai ganhar novo capítulo agora, no boxe. Wanderlei Silva e Vitor Belfort se enfrentam na luta principal do Spaten Fight Night, dia 27 de setembro, e o “Cachorro Louco” já entrou no clima. A pouco mais de um mês do reencontro, Silva reapareceu careca, com a tatuagem tribal característica, ativando o lendário “modo guerra”.

O visual remete aos anos 90, quando o curitibano integrava os “Cinco carecas de Curitiba” no Muay Thai. Segundo o treinador André Dida, que postou a foto nas redes sociais, Wanderlei está pronto para revanche da derrota relâmpago sofrida em 1998, quando foi nocauteado por Belfort em apenas 44 segundos.

Fora dos ringues, o quase cinquentão leva uma vida tranquila — apelidado de “ursinho de pelúcia” pela esposa, Tea mas a versão que subirá ao ringue será pura agressividade. O duelo promete resgatar o espírito explosivo que marcou a era de ouro do MMA brasileiro.

