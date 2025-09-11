quinta-feira, 11/09/2025

Voto de Cármen Lúcia pode definir condenação de Bolsonaro no STF

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento da trama golpista com o voto decisivo da ministra Cármen Lúcia, que pode consolidar maioria pela condenação de Jair Bolsonaro e seus ex-aliados.

Milton
Publicado por Milton
Foto: ©Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento da trama golpista com o voto decisivo da ministra Cármen Lúcia, que pode consolidar maioria pela condenação de Jair Bolsonaro e seus ex-aliados.

Nesta quinta-feira (11), às 14h, a Primeira Turma do STF retoma o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e sete ex-aliados, acusados de participação em tentativa de golpe de Estado. Até o momento, o placar está em 2 a 1 pela condenação, com os votos dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, enquanto Luiz Fux votou pela absolvição.

O voto da ministra Cármen Lúcia é aguardado com expectativa, pois suas manifestações anteriores indicam que ela deve se posicionar pela condenação, formando maioria contra Bolsonaro. Além do ex-presidente, outros réus como o tenente-coronel Mauro Cid e o general Walter Braga Netto já possuem maioria pela condenação.

Os acusados respondem por crimes graves, incluindo organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, referentes aos acontecimentos que culminaram no ataque ao sistema democrático em 2023.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

STF adia decisão sobre confisco de bens de delatores da Lava Jato

Milton - 0
O STF suspendeu na quinta-feira (4) o julgamento sobre a possibilidade de confisco imediato de bens de ex-executivos da Odebrecht, delatores na Operação Lava...
Leia mais

Podcast Na Boca do Povo reúne agro e música em edição especial

Josimar Palácio - 0
24º episódio recebe Paulo Matos, presidente da Nelore-MS, que destacou a força da Expogenética MS, e a cantora Diana Bristot, que encantou com sua...
Leia mais

Delegação de MS cumpre agenda na CBF para colocar o estado no radar da elite do futebol

ANELISE PEREIRA - 0
Uma comitiva de Mato Grosso do Sul cumpriu agenda estratégica e produtiva no Rio de Janeiro, no último dia 04 de setembro, com o...
Leia mais

Sistema informatizado dá suporte ao censo da força de trabalho na saúde em Mato Grosso do Sul

ANELISE PEREIRA - 0
Plataforma nacional moderniza coleta de informações e fortalece o planejamento da força de trabalho em saúde Após o início da fase de campo do Censo...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia