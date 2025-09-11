Voto de Cármen Lúcia pode definir condenação de Bolsonaro no STF

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento da trama golpista com o voto decisivo da ministra Cármen Lúcia, que pode consolidar maioria pela condenação de Jair Bolsonaro e seus ex-aliados.

Nesta quinta-feira (11), às 14h, a Primeira Turma do STF retoma o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e sete ex-aliados, acusados de participação em tentativa de golpe de Estado. Até o momento, o placar está em 2 a 1 pela condenação, com os votos dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, enquanto Luiz Fux votou pela absolvição.

O voto da ministra Cármen Lúcia é aguardado com expectativa, pois suas manifestações anteriores indicam que ela deve se posicionar pela condenação, formando maioria contra Bolsonaro. Além do ex-presidente, outros réus como o tenente-coronel Mauro Cid e o general Walter Braga Netto já possuem maioria pela condenação.

Os acusados respondem por crimes graves, incluindo organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, referentes aos acontecimentos que culminaram no ataque ao sistema democrático em 2023.