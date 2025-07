Vitória Paranaense na Largada do Sertões 2025

A equipe Braço Curto MotorSport começou com o pé direito no Sertões 2025. Na primeira etapa, entre Goiânia/GO e Unaí/MG, Pedro Marcondes e Celso Watashi venceram na categoria Ultimate SP com a Mitsubishi L200 Triton, assumindo a liderança. Já Mário Marcondes e Artêmio Pauluci garantiram o terceiro lugar na Ultimate BR, a bordo de uma XRanger.

Com 283 km de trecho cronometrado, a etapa foi marcada por desafios variados, de terrenos duros a trechos arenosos. Pedro, estreante na prova, mostrou confiança e elogiou a navegação do parceiro Celso. Já seu pai, Mário, enfrentou poeira e tráfego, mas terminou satisfeito com o desempenho.

Outras duplas da equipe não completaram a prova. Nesta segunda (28), os competidores encaram o trecho mais longo do rally, de Unaí a Januária (MG), com 301 km de especial. A aventura promete ser ainda mais intensa.

Prólogo / Super Prime: Goiânia (GO)

1ª Etapa: Goiânia (GO) para Unaí (MG)

2ª Etapa: Unaí (MG) para Januária (MG)

3ª Etapa: Januária (MG) para Bom Jesus da Lapa (BA)

4ª Etapa: Bom Jesus da Lapa (BA) para Xique-Xique (BA)

5ª Etapa: Xique-Xique (BA) para Petrolina (PE)

6ª Etapa: Petrolina (PE) para Delmiro Gouveia (AL)

7ª Etapa: Delmiro Gouveia (AL) para Marechal Deodoro (AL)

Chegada: Praia do Francês, Marechal Deodoro (AL)28