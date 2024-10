Vini Jr. vence com sobras em votação popular para a Bola de Ouro

Em uma recente enquete realizada pelo jornal francês L’Équipe, Vinicius Junior, atacante do Real Madrid, se destacou com uma vitória expressiva na votação popular ligada à Bola de Ouro. Com 41,3% dos votos, Vini Jr. teve o triplo da preferência em relação a Rodri, do Manchester City, que ficou com apenas 13,5%. Jude Bellingham, também do Real Madrid, completou o pódio com 10,3%.

Apesar de seu desempenho excepcional na temporada 2023/24, onde foi fundamental para a conquista da Supercopa da Espanha, do Campeonato Espanhol e da Champions League, Vini Jr. não receberá o prêmio de melhor jogador do mundo, que será decidido por um júri composto por jornalistas de 100 países. Rodri é o grande favorito a levar a honraria.

Este ano marca a primeira parceria entre a Uefa e o jornal L’Équipe na premiação da Bola de Ouro. Vinicius é o único brasileiro na disputa, e suas colocações anteriores foram um oitavo lugar em 2021/22 e um sexto lugar em 2022/23. Desde a vitória de Kaká em 2007, nenhum jogador brasileiro conquistou o prêmio, o que torna a performance de Vini ainda mais notável.