As Dez Mais

Segunda, 14 de julho de 2025

Hoje é Dia da Liberdade de Pensamento

Manchetes dos diários de hoje:

Correio do Estado: Governo de MS quer cortar até R$ 800 milhões em gastos…

“O Estado”: Prefeita faz estudo para implementar mais um viaduto em Campo Grande

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

O ex-jogador de vôlei Everton Fagundes Pereira da Conceição (46) “dançou” no estanho em Cuiabá-MT quando dirigia uma Amarok que ficou desgovernada batendo noutra caminhonete. A polícia investiga o caso.

2ª)

Invasão no Centenário não deu certo pela segunda vez. O terreno é particular com todos os impostos em dia. Da primeira vez uma mulher quis enfrentar policiais e acabou presa. Agora os invasores também “dançaram”. Até um advogado que “garantia” a invasão foi pro xilindró.

3ª)

Suboficial da FAB Anderson Castro Dias reagiu a assalto na Zona Norte do Rio e “dançou no estanho”. Ele era enfermeiro e havia saído do plantão quando foi assaltado por criminosos.

4ª)

A Coca-Cola lançou no Japão a versão com fibras, zero açúcar e calorias. A bebida contém 5g de dextrina resistente, um tipo de fibra solúvel que atua na digestão, contribuindo para o controle da absorção de gordura e auxiliando no funcionamento intestinal.

5ª)

A mãe de Eliza Samúdio – moradora em Anhanduí – voltou a acusar o goleiro Bruno de “não pagar pensão alimentícia do filho. Eliza foi assassinada em 2010. Desde 2022 Bruno deve e não paga. Ela vai pedir novamente a prisão do ex-goleiro do Flamengo.

6ª)

Parceria entre a Siderurgica Simasul, prefeitura de Aquidauana e Câmara Municipal vai construir uma nova praça na Vila Pinheiro. A obra é fruto de uma PPP (Parceria Público-privada) e contará com espaços de lazer e esporte.

7ª)

O Ministério Público Estadual pediu ao TJMS que mantenha a condenação de 28 deputados estaduais da 7ª legislatura (2003 a 2007), por recebimento de salários acima do permitido. Na lista: a ministra Simone Tebet, o senador Nelsinho Trad, o deputado federal Dagoberto Nogueira e até conselheiros atuais do TCE-MS. O ressarcimento exigido é de R$ 10,6 milhões aos cofres públicos.

8ª)

Recém-retornado ao TCE-MS, o conselheiro Waldir Neves enfrenta processo de despejo da casa em que mora no condomínio Damha, em Campo Grande. Ele tem 30 dias para desocupar o imóvel por falta de pagamento de R$ 1,5 milhão à empresa vendedora. A mansão foi comprada por R$ 2,7 milhões, mas o acordo não foi cumprido.

9ª)

Marcado para o dia 10 de setembro o julgamento do acadêmico de medicina João Vítor Fonseca Vilela, de 22 anos. Responderá por homicídio após atropelar bêbado duas corredoras na MS-010, matando Danielle Correa, de 41 anos, e ferindo Luciana Ferraz, de 43.

10ª)

Vereadores das maiores bancadas da Câmara de Campo Grande, PSDB e PP, estão insatisfeitos com a condução política dos líderes estaduais, mas reclamam da falta de diálogo com Beto Pereira, presidente municipal do PSDB, e temem ficar sem apoio para a disputa eleitoral de 2026 com a saída de Reinaldo Azambuja e Eduardo Riedel do cenário local. A crise interna ameaça o desempenho nas próximas eleições.

chicotadas do dia

Derrotado nas urnas, Valdir Gomes mantém um supersalário como secretário. Recebe R$ 78 mil mensais como professor, auditor-fiscal e secretário municipal de Cultura. Esses salários de “marajás” é que ferram a economia neste país. Isso precisa acabar e merece nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

