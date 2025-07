Prefeitura oferece curso gratuito que fortalece empreendedorismo feminino

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Mulher (SEMU), realiza entre os dias 21 e 25 de julho de 2025 uma semana intensiva de formação voltada ao fortalecimento do empreendedorismo feminino. A iniciativa faz parte do projeto Empreenda Bem Mulher e será realizada na sede da SEMU, localizada na Rua 15 de Novembro, nº 1373.

Com o tema “Empreendedoras do Agora”, o curso oferecerá conteúdos práticos e atualizados para mulheres que desejam empreender, aprimorar seus negócios ou iniciar uma jornada no mercado de forma segura e estratégica. A programação inclui cinco módulos ministrados por especialistas em áreas essenciais como comunicação, liderança, marketing digital, vendas e orientação jurídica.

As mentoras convidadas para conduzir as oficinas são:

Stefanny Azevedo (Comunicação Estratégica)

Fernanda Bentasol (Liderança Empreendedora)

Giovanna Simioni (Marketing Digital)

Vivian A. Assunção (Estratégia para Vendas)

Mariana Gutierres (Blindagem Jurídica)

Entre os assuntos abordados estão: imagem pessoal e profissional, oratória para negócios, liderança com propósito, uso estratégico do Instagram, técnicas de vendas e blindagem jurídica para proteger a vida pessoal e empresarial.

Cada aula terá carga horária de três horas e será conduzida de forma dinâmica, com atividades práticas, rodas de conversa, exercícios de autoconhecimento e estudos de caso.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de forma rápida e prática por meio dos seguintes canais:

WhatsApp: (67) 98131-7879

Presencialmente: na sede da SEMU

Instagram: @semucg (link disponível na bio)

O curso é exclusivo para mulheres moradoras de Campo Grande. As vagas são limitadas.