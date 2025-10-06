terça-feira, 7/10/2025

Vini Jr. e Virginia Fonseca juntos no TikTok agitam fãs

Vídeo com coreografia de funk ultrapassa 4 milhões de visualizações em uma hora e reforça suspeitas de relacionamento entre o craque e a influenciadora

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

O jogador Vini Jr. surpreendeu os seguidores ao postar, nesta segunda-feira (6), seu primeiro vídeo ao lado da influenciadora Virginia Fonseca. O conteúdo foi publicado no TikTok e mostra os dois dançando um funk do MC Fantaxma.

Em apenas uma hora, o vídeo ultrapassou 4 milhões de visualizações e gerou milhares de comentários. “Chegou o vídeo que ninguém acreditou”, escreveu um seguidor.

Virginia já viajou três vezes para Madrid em menos de um mês, aumentando os boatos sobre um possível romance.

No vídeo mais recente, Virginia parece estar no closet do jogador. Um detalhe chamou atenção: os casacos e sapatos ao fundo, semelhantes aos de Vini.

Separada oficialmente do cantor Zé Felipe desde julho, Virginia tem passado mais tempo na Espanha, inclusive com publicações em locais que remetem à casa do atleta.

Fãs agora aguardam uma possível confirmação do casal.

CATEGORIAS:
ESPORTE

