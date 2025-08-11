terça-feira, 12/08/2025

VÍDEO: Suspeito de roubar arma de PM baleado é preso

Gabriel Vieira dos Santos foi capturado após 30 horas de campana; policial baleado recebeu alta e autor do disparo segue foragido.

PM sofre disparo em Paraisópolis, na Zona Sul de SP. Foto: Reprodução/TV Globo

A Polícia Civil prendeu neste sábado (9) Gabriel Vieira dos Santos, de 28 anos, suspeito de roubar a arma do cabo da PM Johannes Kennedy Santana, baleado durante uma perseguição a assaltantes na favela de Paraisópolis, Zona Sul de São Paulo. A prisão ocorreu após 30 horas de campana, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo.

O crime aconteceu na última quinta-feira (7), quando o policial abordou dois suspeitos envolvidos em arrastões na região da Chácara Santo Antônio. Durante a abordagem, Santana foi baleado no pescoço por Kauan Alison Alves dos Santos, de 19 anos, que segue foragido. A câmera corporal do PM registrou o momento do ataque.

A arma do policial foi recuperada em uma comunidade no Campo Limpo, conhecida como Favela da Grota. O cabo Santana foi socorrido pelo helicóptero Águia e recebeu alta do Hospital das Clínicas na sexta (8).

O governador Tarcísio de Freitas afirmou que os envolvidos no ataque “não ficarão impunes”. A SSP intensificou o policiamento em Paraisópolis em busca do segundo suspeito.

A Polícia divulgou a identidade de Kauan Alison Alves dos Santos, de 19 anos suspeito de atirar no policial militar em Paraisópolis, e de Gabriel Vieira dos Santos, de 28 anos, que fugiu levando a arma do agente. Foto: Reprodução/TV Globo
Gabriel Vieira dos Santos, 28 anos, acusado de roubar a arma de um PM em Paraisópolis, foi preso neste sábado (9). Foto: Reprodução/TV Globo
Arma do policial militar recuperada. Foto: Divulgação
