VÍDEO: Caminhoneiro fica preso às ferragens em acidente na BR-163

Um grave acidente envolvendo caminhões ocorreu por volta das 12h desta quarta-feira (18) na BR-163, em Sonora/MS, deixando um motorista preso às ferragens. O caminhoneiro colidiu com uma máquina agrícola que era transportada por outro caminhão, escoltada por dois batedores.

O motorista ignorou a sinalização indicando a falta de espaço para ultrapassagem. Ao tentar seguir viagem, colidiu com a carga e teve a cabine destruída sobre a ponte do Gaúcho. O Corpo de Bombeiros levou cerca de 1h30 no resgate. A vítima foi encaminhada em estado grave ao Hospital de Sonora. Uma das pessoas que conduziam os veículos batedores também se feriu e recebeu atendimento médico.

A pista ficou interditada por mais de quatro horas, com a carga de soja espalhada pela via.