quarta-feira, 21/01/2026

VÍDEO: Caminhão carregado de peixe tomba na BR-319, no Amazonas

Acidente ocorre próximo à ponte do Rio Atií; carga será transferida para processamento em Manaus

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

Um caminhão carregado de peixe tombou nesta terça-feira (20) no km 237,80 da BR-319, próximo à ponte do Rio Atií, conforme confirmado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), a carga estava com toda a documentação em dia e era transportada dentro das normas previstas em lei.

A empresa responsável pelo transporte enviou três caminhões com 300 sacas de gelo para garantir que o pescado mantivesse a qualidade até ser levado para Manaus, onde passará por lavagem com água clorada sob fiscalização da Adaf. O proprietário da carga deve realizar o transbordo do pescado para uma unidade de processamento, assegurando que o material continue em condições adequadas para consumo, enquanto a PRF monitora o trânsito no local para evitar novos acidentes e garantir a segurança de outros motoristas na rodovia.

O procedimento adotado após o tombamento do caminhão mostra a importância da fiscalização e do transporte adequado de produtos perecíveis. O uso de gelo e a transferência imediata para unidades de processamento em Manaus seguem protocolos que evitam desperdício e riscos à saúde pública, destacando o trabalho da Adaf na manutenção da segurança alimentar no estado.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

