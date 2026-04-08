Vice-prefeita Gianni Nogueira acompanha retomada de obras em Ceim de Dourados

Ceim Campina Verde terá capacidade para atender até 376 crianças

A vice-prefeita Gianni Nogueira acompanhou nesta terça-feira (7) a retomada das obras do Centro de Educação Infantil Municipal (Ceim) do bairro Campina Verde, em Dourados, com investimento superior a R$ 4,7 milhões para ampliar a oferta de vagas na rede municipal. A unidade segue o padrão Proinfância e terá capacidade para atender até 376 crianças em uma área de 18 mil metros quadrados, com cerca de 30% da obra já executada.

A previsão é de conclusão em até 12 meses, segundo a administração municipal. Durante a solenidade, a vice-prefeita ressaltou a importância da retomada de obras estruturantes e o impacto direto para as famílias. Ela também destacou o compromisso da gestão em fortalecer a educação infantil como base do desenvolvimento social. A retomada do Ceim Campina Verde é a terceira obra reativada em menos de um mês no município.