quinta-feira, 6/11/2025

“Veterinários no Bombeiros integram segurança, meio ambiente e saúde pública”, destaca Renato Câmara

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Assembleia Legislativa aprovou, por unanimidade, na terça-feira (4/11), a indicação do deputado estadual e vice-presidente da Casa, Renato Câmara (MDB), que solicita ao Governo do Estado a criação da especialidade de Médico-Veterinário Bombeiro Militar no quadro efetivo do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul.

O ganho essencial para o Estado, segundo Renato, é ampliar a capacidade de resposta em situações de emergência, desastres e acidentes ambientais, garantindo o atendimento adequado também aos animais afetados. A presença de profissionais especializados permitirá maior integração entre as áreas de segurança, meio ambiente e saúde pública, dentro do conceito internacional de Saúde Única (One Health), que conecta a saúde humana, animal e ambiental.

“Estamos falando de uma medida que fortalece o Corpo de Bombeiros e amplia a proteção da vida em todas as suas formas. O médico-veterinário é indispensável em operações de resgate, triagem e controle de zoonoses. É uma pauta moderna, que integra segurança, meio ambiente e saúde pública”, destacou o deputado.

A indicação foi apresentada por Renato Câmara atendendo as reivindicações dos representantes do setor e tem o apoio de entidades que representam a categoria, como o Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul (CRMV-MS), o Sindicato dos Médicos-Veterinários (SINDIVET-MS) e a Federação Nacional dos Médicos-Veterinários (FENAMEV). Essas instituições defendem que a criação da nova especialidade é uma demanda histórica da classe e um avanço institucional para o Estado.

Outros estados, como Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio de Janeiro, já estão discutindo ou implementando iniciativas semelhantes. Nessas regiões, a presença de veterinários nas corporações tem se mostrado essencial em grandes tragédias ambientais, como Mariana e Brumadinho, onde esses profissionais atuaram no resgate e tratamento de animais, além de evitar riscos sanitários à população humana.

Com a aprovação unânime em plenário, o próximo passo é a publicação da indicação e o encaminhamento ao governador Eduardo Riedel, ao secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, e ao secretário de Administração, Frederico Felini, que devem avaliar os aspectos técnicos e jurídicos da proposta. Durante esse processo, Renato adiantou que seguirá trabalhando pessoalmente para reforçar o pedido junto ao Governo, até que o projeto avance para a etapa de estudos e viabilidade.

“A criação dessa categoria representa uma inovação institucional e um marco para a modernização da estrutura do Corpo de Bombeiros. Vamos continuar acompanhando e articulando para que esse reconhecimento se transforme em realidade”, afirmou Câmara.

POLÍTICA

