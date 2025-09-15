Vereadora Luiza Ribeiro lidera Frente Parlamentar em Defesa das Favelas em Campo Grande

Na última quarta-feira (10), o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Epaminondas Neto (PSDB), nomeou os membros da Frente Parlamentar em Defesa das Favelas e Respeito à Cidadania dos seus Moradores, criada a partir do Projeto de Resolução nº 535/2023, de autoria da vereadora Luiza Ribeiro (PT). O colegiado conta com seis parlamentares comprometidos com a urbanização e melhoria das condições de vida nas periferias.

A Frente está alinhada ao programa federal Periferia Viva, que, entre 2023 e 2025, executou dezenas de obras de urbanização em favelas de todo o país, investindo em saneamento, infraestrutura, saúde e educação. Para 2025, estão previstos R$ 800 milhões para novos projetos de melhoria urbana.

Luiza Ribeiro destaca que o grupo busca garantir cidadania e dignidade para moradores das favelas de Campo Grande, com foco em leis que promovam urbanização, segurança e empreendedorismo. A vereadora já prepara a primeira reunião para definir ações concretas na cidade.