Vereadora Luiza questiona aplicação do IMPCG no Banco Master

A vereadora Luiza Ribeiro (PT) apresentou o Requerimento nº 81/2025, solicitando esclarecimentos sobre os investimentos do IMPCG no Banco Master, instituição que teve liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central devido a suspeitas de fraude. O documento pedia à prefeita Adriane Lopes, à secretária de Fazenda, Márcia Hokama, e ao presidente do IMPCG, Marcos Tabosa, o envio completo de contratos, demonstrativos e listas de instituições envolvidas.

Durante a defesa, Luiza destacou o risco ao patrimônio dos servidores e criticou a aplicação de R$ 1,3 milhão em operações sem garantias. A vereadora reforçou a importância da transparência e do controle social, afirmando que a omissão de informações pode configurar falhas graves de gestão. Apesar da relevância do tema, o requerimento foi rejeitado por 12 votos a 11.

Mesmo sem a aprovação, Luiza afirmou que continuará acompanhando o caso, garantindo que a sociedade tenha acesso à verdade sobre o destino do patrimônio previdenciário dos servidores.