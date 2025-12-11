Vereadora Luiza pede intervenção estadual na saúde de Campo Grande

A vereadora Luiza Ribeiro (PT) anunciou que irá protocolar representação ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e ao Governo do Estado, solicitando intervenção na saúde de Campo Grande. A parlamentar afirmou que a crise instalada ultrapassa a capacidade de gestão da Prefeitura e ameaça o direito à saúde. Segundo Luiza, a falta de remédios, insumos e a paralisação de serviços demonstram que o Município não cumpre suas obrigações legais.

Conselhos profissionais como CRM/MS e CRO-MS confirmam o desabastecimento e falhas graves em unidades de saúde e odontológicas. A vereadora ressaltou que a medida é prevista na Constituição quando direitos fundamentais são violados. O pedido também visa responsabilizar gestores e assegurar a continuidade dos serviços.

Luiza finalizou destacando que a população não pode permanecer sem atendimento essencial.