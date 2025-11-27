quinta-feira, 27/11/2025

Vereadora Luiza assegura milhões em investimentos para cidade

Emendas impositivas reforçam saúde, cultura e direitos humanos

Milton
Publicado por Milton

A vereadora Luiza Ribeiro apresentou ao PLOA 2026 um conjunto de emendas que somam investimentos estratégicos em cultura, mobilidade, infraestrutura urbana e segurança alimentar. Todas as indicações foram elaboradas após ouvir comunidades, conselhos e movimentos sociais, garantindo que os recursos atendam às necessidades reais da população.

Entre as emendas impositivas, destacam-se ações voltadas à saúde, direitos humanos, inclusão social e manutenção de espaços culturais. Já as 84 emendas ordinárias destinam mais de R$ 30 milhões para pavimentação, drenagem e revitalização de bairros, além de R$ 950 mil em ciclovias.

No eixo da segurança alimentar, R$ 1 milhão será aplicado na implantação de cinco restaurantes populares, um em cada macrorregião, oferecendo refeições acessíveis a quem mais precisa. A vereadora reafirmou o compromisso de fiscalizar a execução das obras e projetos, garantindo qualidade de vida, desenvolvimento urbano e valorização cultural.

POLÍTICA

